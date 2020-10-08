Збірна Росії з футболу програла в Москві. Відео

Збірна Росії з футболу поступилася в домашньому товариському матчі команді Швеції. Поєдинок на ВЕБ Арені в Москві завершився з рахунком 1:2.

У першому таймі господарі володіли перевагою, постійно атакуючи. Шведи змогли реалізувати один із рідкісних небезпечних моментів, відкривши рахунок на 21-й хвилині. Голкіпер помилився на виході, дозволивши Ісаку головою відправити м'яч у сітку.

У другому таймі росіяни підсіли. Шведська команда впевнено контролювала хід зустрічі, і на 73-й хвилині Юханссон із рикошетом забив другий гол.

М'яч престижу на 90+2-й хвилині оформив Соболєв.

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