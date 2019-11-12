Збірна Росії влаштувала бойкот перед матчем відбору Євро-2020

Футболісти збірної Росії відмовилися виходити на матч відбору до чемпіонату Європи-2020 проти Бельгії в новій формі.
Майже всі гравці російської команди (за винятком тих, у кого контракт з "Adidas") залишилися незадоволені новою екіпіровкою.
Презентація форми збірної РФ
Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) вже зустрілося з представниками Adidas. Футбольні чиновники хочуть, щоб виробники переробили форму.
"У випадку, якщо переговори проваляться з великою ймовірністю контракт буде розірваний. Один із варіантів – договір із Nike. Тим більше з ними у керівників РФС є непоганий контакт – саме Nike робить форму для "Зеніту", – стверджує Telegram-канал "Мутко проти".
Презентація форми збірної РФ
Пізніше в РФС офіційно підтвердили інформацію, що матч із Бельгією команда зіграє в старій формі.
"Збірна Росії зіграє в найближчих матчах у тій формі, в якій і починала відбірний цикл", – зробили заяву в РФС.
Презентація форми збірної РФ
Нова форма збірної Росії з футболу, яка була представлена в четвер, 7 листопада, і присвячена чемпіонату Європи 2020 року, викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників. Фанати назвали її "шлаком і злиденністю".
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