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11 жовтня • оновлено в 03:29
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Збірна Росії розгромно перемогла у відборі Євро-2020

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Збірна Росії з футболу в 7-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 розгромила команду Шотландії. Поєдинок у московських "Лужниках" завершився з рахунком 4:0.

Збірна Росії розгромно перемогла у відборі Євро-2020

Всі м'ячі були забиті в другому таймі. Дубль оформив нападник Артем Дзюба (57-ма і 70-та хвилини), також голами відзначилися півзахисники Магомед Оздоєв (60-та) й Олександр Головін (84-та).

У паралельному матчі бельгійці на своєму полі знищили Сан-Марино з рахунком 9:0 і забезпечили собі вихід у фінальну стадію Євро-2020. Лідери групи I набрали 21 очко з 21 можливого. Росіяни з 18 балами займають друге місце, яке дає підстави напряму потрапити на чемпіонат Європи.

Збірна Росії розгромно перемогла у відборі Євро-2020

Наступний матч збірна Росії проведе 13 жовтня, суперником стане команда Кіпру. Щоб забезпечити путівку на Євро, команді РФ достатньо зіграти внічию.

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Нагадаємо, що 11 жовтня свій матч у відборі Євро-2020 проведе Україна. У Харкові підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Литви.

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Москва
Теги
збірна Росії з футболу Новини Росії
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Енсен Рома
Енсен Рома
КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО КАК СЫГРАЛА РОССИЯ?
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1
6
Свин Чубатый
Свин Чубатый
Енсен Рома, ну ты же прочитал, селюк и все равно сранул в шаровары
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8
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Большое спасибо украинским любым друзьям за поздравления! :=)
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9
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обоз наступил себе на горло! Раньше бы написали *позорно выиграл*!Михуил переобувается!
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6
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