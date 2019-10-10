Збірна Росії розгромно перемогла у відборі Євро-2020

Збірна Росії з футболу в 7-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 розгромила команду Шотландії. Поєдинок у московських "Лужниках" завершився з рахунком 4:0.

Всі м'ячі були забиті в другому таймі. Дубль оформив нападник Артем Дзюба (57-ма і 70-та хвилини), також голами відзначилися півзахисники Магомед Оздоєв (60-та) й Олександр Головін (84-та).

У паралельному матчі бельгійці на своєму полі знищили Сан-Марино з рахунком 9:0 і забезпечили собі вихід у фінальну стадію Євро-2020. Лідери групи I набрали 21 очко з 21 можливого. Росіяни з 18 балами займають друге місце, яке дає підстави напряму потрапити на чемпіонат Європи.

Наступний матч збірна Росії проведе 13 жовтня, суперником стане команда Кіпру. Щоб забезпечити путівку на Євро, команді РФ достатньо зіграти внічию.

Нагадаємо, що 11 жовтня свій матч у відборі Євро-2020 проведе Україна. У Харкові підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Литви.

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