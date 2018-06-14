Збірна Росії перемогла в битві аутсайдерів ЧС-2018

Збірна Росії перемогла команду Саудівської Аравії в стартовому матчі чемпіонату світу з футболу-2018. Поєдинок в Москві на поле в "Лужниках" завершився з рахунком 5:0.

Росія, яка разом з арабською збірної займає останні місця в рейтингу ФІФА, з перших хвилин заволоділа ініціативою. У першому таймі підопічні Черчесова вміло скористалися слабкими сторонами суперника: величезними дірами в захисті і низьким зрiстом.

Вже на 12-й хвилині після кутового Головін підхопив м'яч, побачив на дальній штанзі Зобнина і Газінського, обiграв захисника - і головою скинув в кут - 1:0.

За весь тайм саудівці змогли нанести лише один неточний удар в сторону воріт, а за хвилину до перерви пропустили другий гол.

Головін покотив на підключився Зобнина, той віддав Черишеву, він прибрав двох суперників одним технічним підкинули і поклав м'яч у дев'ятку - 2:0.

У другому таймі малюнок гри не змінився. Саудівська Аравія практично весь ігровий час провела в захисті і пропустила ще один гол.

На 71-й хвилині Головін викрутив м'яч у воротарський на Артема Дзюбу, той відіпхнув Хаусауі і спокійно пробив головою у протихід воротареві.

На останніх секундах гості зовсім посипалися, дозволивши вкотити росіянам два голи-шедевра.

Росія - Саудівська Аравія - 5:0 Голи: 1:0 - 12 Газінський, 2:0 - 43 Черишев, 3:0 - 71 Дзюба, 4:0 - 90 Черишев, 5:0 - 90 Головін.

Росія - Акінфєєв, Ігнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головін, Газінський, Самедов (Кузя, 64), Зобнин, Дзагоєв (Черишев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудівська Аравія - Аль-Маюф, Хаусауі, Аль-Шахрані, Аль-Брейк, Хаусауі, Аль-Джассим, Отайф (Аль-мувалади, 64), Аль-Шехрі (Бахебрі, 74), Аль-Досарі, Аль-Фарадж, Аль -Сахлауі (Ассера, 85).

Попередження: Головін (88), Аль-Джассим (90).

Свій наступний матч збірна Росії зіграє 19 червня проти Єгипту. Початок о 21:00.

У п'ятницю, 15 червня відбудуться матчі в групі А Єгипет - Уругвай, і в групі B: Марокко - Іран і Португалія - Іспанія.