Головна Новини
13 листопада • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Збірна Росії оголосила бойкот перед матчем відбору Євро-2020: спортивні підсумки 12 листопада

3.4т
Читати матеріал російською

Збірна Росії з футболу потрапила у скандал перед матчем відбору Євро-2020, а капітан "Шахтаря" Тайсон зробив гучну заяву.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 12 листопада.

Крім того, українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про залицяння чоловіків. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Збірна Росії влаштувала бойкот перед матчем відбору Євро-2020

"Думаю, час": Тайсон зробив гучне зізнання після скандалу в матчі з "Динамо"

"Вони не такі, як у звичайних дівчат": Білодід розкрила інтимний секрет

Розгромна перемога "Динамо" над "Барселоною" увійшла в топ-25 матчів у історії Ліги чемпіонів

Американська гімнастка померла, зламавши хребет

Захисник збірної України відмовився грати в Росії

Прапор "ДНР": Японія потрапила у скандал через Кубок світу з карате

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Ліга чемпіонів
Особа
Тайсон
Теги
ФК Шахтар збірна Росії з футболу ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Напрасно: на такой форме не видны следы от гнилых помидоров.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топблоги

Топпублікації