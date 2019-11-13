Збірна Росії оголосила бойкот перед матчем відбору Євро-2020: спортивні підсумки 12 листопада

Збірна Росії з футболу потрапила у скандал перед матчем відбору Євро-2020, а капітан "Шахтаря" Тайсон зробив гучну заяву.

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Крім того, українська чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід розповіла про залицяння чоловіків. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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