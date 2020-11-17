Збірна Німеччини з історичним антирекордом програла 0:6 в Лізі націй. Відео

Збірна Німеччини з футболу була розгромлена Іспанією в 6-му турі Ліги націй.

Бундестім, вигравши в 5-му турі у команди України 3:1, була просто знищена "червоною фурією", зазнавши в Севільї поразку з рахунком 0:6.

Вже з перших хвилин господарі взяли гру під свій контроль, повністю домінуючи на всіх ділянках поля. До 39-й хвилині рахунок був 3:0. У другому таймі іспанці не зупинилися і викотили німецькій команді ще три голи.

Варто відзначити, що це стало найбільшою поразкою німецької команди в офіційних матчах. До цього подібний статус був у матчі чемпіонату світу-1954 проти Угорщини (3:8).

Найгіршу гру збірна Німеччини за всю історію показала в 1909 році проти Англії (0:9), але це була товариська зустріч.

Іспанія – Німеччина 6: 0

Голи: 1: 0 – 17 Мората, 2: 0 – 33 Ферран Торрес, 3: 0 – 38 Родрі, 4: 0 – 55 Ферран Торрес, 5: 0 – 71 Ферран Торре, 6: 0 – 89 Ойарсабаль.

Іспанія – Унаї Симон, Рамос (Ерік Гарсія, 43), Серджіо Роберто, Гайя, Пау Торрес, Родрі, Каналес (Фабіан Руїс, 12), Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 73), Мората ( Жерар Морено, 73).

Німеччина – Нойер, Макс, Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Кроос, Гюндоган, Гнабрі, Горетцка (Нойхаус, 61), Сані (Вальдшмідт, 61), Вернер (Хенріхс, 77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру межу Швейцарією і Україною був скасований через коронавiрус в нашій команді.