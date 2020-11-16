Збірна Нігерії сенсаційно втратила перемогу, виграючи з рахунком 4:0. Відео

У матчі третього туру відбору на Кубок африканських націй між Нігерією та Сьєрра Леоне стався фантастичний камбек.

Господарі вважалися явними фаворитами поєдинку, адже коефіцієнт на їхню перемогу становив 1,17. Вони впевнено розпочали зустріч, відзначившись чотирма голами вже в перші 29 хвилин.

Ще до перерви збірна Сьєрра Леоне відіграла один м'яч, але після нього гостям довгий час не вдавалося створити гостроту біля воріт суперників. Тільки на 72-й хвилині вони скоротили відставання в рахунку до двох голів, а через чверть години результат на табло був рівний – 4:4.

Після трьох турів Нігерія лідирує в групі з 7 очками, а Сьєрра Леоне йде на третьому місці з двома пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Угорщини вирвала путівку на Євро-2020, програючи на 88-й хвилині.