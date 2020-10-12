Збірна Естонії забила безглуздий автогол у матчі Ліги націй. Відео

Михайло Морозов Футбол 11:15, 12.10.2020 Оновлено: 11:16, 12.10.2020

Збірна Естонії забила епічний автогол у домашньому матчі третього туру Ліги націй проти Північної Македонії.

Вже на третій хвилині рахунок у поєдинку був відкритий. Господарі перехопили м'яч і спробували вийти з-під пресингу. Один із захисників віддав пас на голкіпера, але не побачив, що той відкрився під передачу і пішов з лінії воріт.

Ця безглузда помилка не сильно відбилася на моралі естонців, які знайшли в собі сили не тільки відігратися, а й вийти вперед з рахунком 3:1 за 15 хвилин до закінчення матчу. Незважаючи на таке відставання, Північній Македонії вдалося вирвати нічию в самій кінцівці зустрічі (3:3) і залишитися на першому місці в групі 2 дивізіону C Ліги націй з п'ятьма очками. Естонія замикає таблицю з одним набраним балом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кривдник "Колоса" з Ковалівки вийшов у Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол у ворота "Копенгагена".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У центрі Києва влаштували автопробіг з криками "Карабах!" і стріляниною. Фото і відео

У мами знову пневмонія після COVID-19, а деякі до цих пір запитують, чи існує він

У кандидата в депутати від ОПЗЖ знайшли "білий порошок"

"Слуги народу" зробили на рекламному борді дві помилки в слові. Фотофакт

Суд відмовився покарати Зеленського через скандал із мером Черкас