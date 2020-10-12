Збірна Естонії забила безглуздий автогол у матчі Ліги націй. Відео

Збірна Естонії забила епічний автогол у домашньому матчі третього туру Ліги націй проти Північної Македонії.

Вже на третій хвилині рахунок у поєдинку був відкритий. Господарі перехопили м'яч і спробували вийти з-під пресингу. Один із захисників віддав пас на голкіпера, але не побачив, що той відкрився під передачу і пішов з лінії воріт.

Ця безглузда помилка не сильно відбилася на моралі естонців, які знайшли в собі сили не тільки відігратися, а й вийти вперед з рахунком 3:1 за 15 хвилин до закінчення матчу. Незважаючи на таке відставання, Північній Македонії вдалося вирвати нічию в самій кінцівці зустрічі (3:3) і залишитися на першому місці в групі 2 дивізіону C Ліги націй з п'ятьма очками. Естонія замикає таблицю з одним набраним балом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кривдник "Колоса" з Ковалівки вийшов у Лігу Європи, забивши безглуздий переможний гол у ворота "Копенгагена".