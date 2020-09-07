Збірна Чехії екстрено викликала 22 дебютантів на матч Ліги націй

Збірна Чехії оголосила новий список гравців на матч Ліги націй проти Шотландії, який запланований на понеділок, 7 вересня.

Поєдинок другого туру ЛН проти британської збірної опинився під загрозою зриву через те, що двоє чеських футболістів контактували з хворим на коронавірус працівником команди. Після цього всі її члени опинилися на карантині, а Чехії довелося шукати інших гравців, щоб провести матч проти Шотландії.

Як повідомляє видання BBC, 24 футболіста увійшли в нову заявку збірної на поєдинок проти британців. Тільки у двох із них є досвід виступів за національну команду. На рахунку 30-річного нападника Станіслава Тецла на рахунку п'ять матчів за Чехію, а 36-річний Роман Губник зіграв у 29 поєдинках.

Відзначимо, що в першому турі Ліги націй чехи розібралися зі словаками (3: 1), а шотландці поділили очки зі збірною Ізраїлю (1:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі ЛН Україна з розгромним рахунком програла Іспанії, опустившись на друге місце в групі 4 дивізіону А. Гру нашої збірної прокоментував її тренер Андрій Шевченко й оцінив ексфутболіст В'ячеслав Шевчук.