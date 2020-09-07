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Збірна Чехії екстрено викликала 22 дебютантів на матч Ліги націй

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,6 т.
Збірна Чехії святкує забитий гол

Чехія викликала 22 нових футболістів на матч Ліги націй проти Шотландії.

Збірна Чехії оголосила новий список гравців на матч Ліги націй проти Шотландії, який запланований на понеділок, 7 вересня.

Поєдинок другого туру ЛН проти британської збірної опинився під загрозою зриву через те, що двоє чеських футболістів контактували з хворим на коронавірус працівником команди. Після цього всі її члени опинилися на карантині, а Чехії довелося шукати інших гравців, щоб провести матч проти Шотландії.

Як повідомляє видання BBC, 24 футболіста увійшли в нову заявку збірної на поєдинок проти британців. Тільки у двох із них є досвід виступів за національну команду. На рахунку 30-річного нападника Станіслава Тецла на рахунку п'ять матчів за Чехію, а 36-річний Роман Губник зіграв у 29 поєдинках.

Відзначимо, що в першому турі Ліги націй чехи розібралися зі словаками (3: 1), а шотландці поділили очки зі збірною Ізраїлю (1:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі ЛН Україна з розгромним рахунком програла Іспанії, опустившись на друге місце в групі 4 дивізіону А. Гру нашої збірної прокоментував її тренер Андрій Шевченко й оцінив ексфутболіст В'ячеслав Шевчук.

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Ліга наційКоронавірусзбірна Чехії з футболу
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