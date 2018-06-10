Збірна Аргентини ризикує залишитися без Мессі

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі допустив, що може завершити кар'єру в національній команді Аргентини після закінчення майбутнього чемпіонату світу в Росії.

"Чи можу я завершити кар'єру в збірній після ЧС-2018? Не знаю, все буде залежати від того, як він закінчиться для нас. Ми програли три фінала, і це привело до деяких важким моментам у відносинах з аргентинської пресою. У нас різні погляди на значимість виходу в фінал. Доходити до фіналу непросто, це повинно бути оцінено", - сказав Мессі в інтерв'ю Sport.es.

Новини Російські традиції викликали сміх у Кріштіану Роналду

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що аргентинським фанатам дали оригінальні секс-поради перед чемпіонатом світу-2018.