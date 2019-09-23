"Завершив свою кар'єру": Ярмоленко "рубанув" після голу в ворота МЮ

Півзахисник "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота "Манчестер Юнайтед" в матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У неділю команда українського легіонера здобула домашню перемогу над МЮ з рахунком 2:0, а сам Ярмоленко відкрив рахунок у цій зустрічі.

Андрій Ярмоленко whufc.com

"Кожного тижня ми старанно працюємо. Це був дивовижний день для нас, для наших фанатів, ми грали добре. Ми захищалися як команда, ми атакували як команда, і, звичайно, це хороший результат. Феліпе Андерсон дав мені відмінний пас, я просто спробував пробити - вийшов гол!" - зазначив Ярмоленко в інтерв'ю прес-службі "Вест Хема".

Українець заявив, що ще дають про себе знати наслідки важкої травми, отриманої ним рік тому.

"Моя робота полягає в тому, щоб забивати голи, робити Assist, допомагати команді. Ви повинні бути спокійні, коли виступаєте на цій позиції, будь-то пробивати по воротах або надати кращий вибір своїм товаришам по команді. Я поки що не готовий на 100%, але з кожною грою я відчуваю себе все краще і краще. Сподіваюся, я буду грати краще і в наступній грі", - сказав Андрій.

Також він зазначив, що йому приємно було почути на свою адресу овації під час заміни в другому таймі.

"Підтримка вболівальників була чудовою. Відчуття, ніби завершив свою кар'єру тут - з тими оваціями, які я отримав. Всі аплодували мені, і я дуже ціную це перед нашими вболівальниками. Вони приголомшливі, і в кожному матчі, коли ми граємо, ми відчуваємо себе особливою командою. Для мене не має значення, яку позицію ми зараз займаємо в таблиці, ми повинні концентруватися на кожній наступній грі і грати добре, щоб показати, що ми граємо як велика команда ", - додав Ярмоленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко був визнаний "Королем матчу" проти "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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