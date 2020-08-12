Завдасть проблем "Інтеру", – тренер "Базеля" про шанси "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ

Марсель Коллер висловився про шанси "Шахтаря" у півфінальному протистоянні з "Інтером".

Головний тренер "Базеля" Марсель Коллер оцінив шанси донецького "Шахтаря" в півфінальному матчі Ліги Європи проти "Інтера" після розгромної поразки своєї команди у чвертьфіналі.

"Обидві команди чудові. Вважаю, що "Шахтар" за рахунок своєї швидкості завдасть проблем "Інтеру". Нам також відомо, що "Інтер" дуже добре обороняється, має в атаці майстерних футболістів. Матч буде видовищним і цікавим. Я думаю, що якась із команд переможе з мінімальним рахунком. Оцінити, хто сильніший, зараз дійсно складно", – цитує слова Коллера офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, що "гірники" зіграють з міланським клубом у понеділок, 17 серпня. Спортивні аналітики назвали фаворита цього півфінального протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецька команда встановила унікальне досягнення серед команд, які не виступають у п'яти найсильніших лігах Європи.