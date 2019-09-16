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16 вересня • оновлено в 15:54
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Завал Михайличенка: про що говорить нинішня криза "Динамо"

1.8т Читати матеріал російською

У минулому турі вболівальники "Динамо" отримали подвійний удар. Спочатку "біло-сині" сенсаційно програли вдома "Десні", тим самим оформивши найгірший старт в чемпіонаті за всю історію.

Багато киян фактично в шоці - після зміни тренера ситуація не тільки не поліпшується, а й далі "входить в піке". У команди вже 6 матчів без перемог, а в турнірній таблиці "Динамо" займає 6-е місце та... має відрив всього в 2 очки до зони вильоту!

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"Динамо" продовжує боротися з кризою, яка все більше накриває команду. Чому так відбувається після зміни тренера і чи дійсно в усьому винен Олексій Михайличенко? Про що взагалі говорить нинішній завал столичної команди, розбирається OBOZREVATEL.

Динамівського тренера змінив... динамівський тренер. Звідки взятися істотним змінам?

В кінці серпня, коли "Динамо" отримало нового тренера, багато хто очікував мінімум гарненькою прочухана для команди і хоча б перших змін як в грі, так і в результатах. Однак "біло-сині" все більше занурюються в певний сумбур.

Другий матч поспіль арбітри не зараховують чистий гол "Динамо"

Другий матч поспіль арбітри не зараховують чистий гол "Динамо"

facebook.com/fcdynamoua

Правда, все ж треба бути чесним і відкинути очікування великих змін тут і зараз. Так, у команди змінився тренер, але не змінилася загальна структура та принципи - одного екс-динамівця змінив інший, який повністю є людиною динамівської системи та самостійно тренував поза "Динамо" аж 10 років тому. Абсолютно новим або банально свіжим речам з боку взятися особливо немає звідки.

Але першочергова проблема залишилася в іншому - не було ні емоційної струсу, ні поновлення гри методами хоча б з колишнього динамівського арсеналу.

Футболісти, складається враження, ніяк не можуть "перезавантажитися" та зібратися з силами, щоб мінімум грати матчі всі 90 хвилин. У кожному з поєдинків при Михайличенку бачимо або млявий початок, або дуже слабкий кінець. А віддати "Зорі" другий тайм повністю при 2:0 на свою користь - це що?

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Михайличенко працює вже майже місяць, за цей час пройшло 3 матчі та дві двотижневі паузи (так, одна з яких змусила половину гравців роз'їхатися по збірним). Це шикарний відрізок для стабілізації атмосфери в команді. Але чим далі, тим більше гравців відкрито прямо натякають на зворотне. "Не хотів би говорити, що у нас твориться в роздягальні. Зараз момент не з кращих" - скромно резюмував після "Десни" Віталій Миколенко. До цього все і веде: немає згуртованості - команда не буде міцною і впевненою в собі.

Пробити намагаються ледь не всі при першій нагоді, навіть центрбек Бурда став "стріляти" здалеку

Навіть на тлі цього Михайличенко спробував дещо змінити в грі та ввів свої штрихи. Але, як бачимо, поки нічого не працює.

Поки у "Динамо" Михайличенка - лише 2 очки в 3-х матчах

Поки у "Динамо" Михайличенка - лише 2 очки в 3-х матчах

facebook.com/fcdynamoua

Новий тренер відразу почав більше довіряти Мохамеду Кадірц, чого так довго чекали від Олександра Хацкевича. І варто б зрадіти "свіжій крові", але ця сама "кров" просто розчиняється в аморфній масі гри. Хоча Михайличенко в цілому всі свої сили кинув якраз на центр - вперше в сезоні дві гри поспіль зіграло тріо центрбеків Кадірі-Буяльський-Гармаш, де Буяльський не засиджувався в опорній зоні і максимально робив півзахист "Динамо" мобільним та атакуючим.

В цілому ж "Динамо" Михайличенка почало більше грати через центр - розіграші через Кадірі, закидання на форварда з центрального кола, плюс фланги стали більш орієнтовані на центр. Але на цьому ідея обривається. Для втілення якісної гри в центі потрібні мінімум висококласний атакуючий центрбек і добротний форвард. У нашому ж випадку маємо Гармаша, в основному діючого прямолінійно та по ситуації, і дуже специфічного Бесєдіна, що не вражаючого навіть середнім набором якостей форварда.

Мохамед Кадірі

Мохамед Кадірі

facebook.com/fcdynamoua

На окрему увагу заслуговує ситуація з Жерсоном Родрігесом. Люксембурзький форвард замість адаптації до чіткої ігрової позиції став фігурою для постійних пересувань. Так, Жерсон - універсал, але тренера, судячи з усього, ніяк не можуть розібратися з максимально ефективним застосуванням Родрігеса в тому чи іншому випадку. В результаті нападник часто губиться в полупозіціі або не отримує адресовані йому передачі. Родрігес ніяк не може продемонструвати 100-відсоткову ефективність.

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Цифри показують, що з приходом Михайличенка "Динамо" стало робити більше ударів по воротах - всяких і різних. У матчах з "Олімпіком" і "Десною" кияни пробили 18 разів, 5 і 6 разів відповідно влучивши у ворота. Однак поки це більше сумбур - пробити намагаються ледь не всі при першій нагоді, навіть центрбек Бурда став "стріляти" здалеку.

Найчастіше удари непідготовлені та майже 2/3 йдуть в "молоко" - показники дуже посередні. Ще один доказ, що атакуючі дії створюються здебільшого імпровізовано, "тут і зараз", а не в результаті поставлених награних схем і комбінацій.

Після пропущеного м'яча Бойко традиційно "напхав" захисникам, але тут би хто розказав самому Денису...

Вирішальний гол у матчі з "Десною", на перший погляд, "привіз" Миколенко після банальної втрати м'яча на фланзі поблизу штрафного. Однак тут проблема ніяк не в молодому захиснику, а глибше - в голкіпері.

Денис Бойко (праворуч) все частіше потрапляє "в запару"

Денис Бойко (праворуч) все частіше потрапляє "в запару"

facebook.com/fcdynamoua

У цьому епізоді Бойко двічі показав намір вкинути м'яч Миколенко, але так і не зробив цього. Після коротенької паузи захисник трохи пригальмував, вже не чекаючи передачі від воротаря, але в підсумку йому таки полетів м'яч. Результат - невдалий прийом, втрата, гол.

Після пропущеного м'яча Бойко традиційно "напхав" захисникам, але тут би хто зробив втик самому Денису... Голкіпер діяв невпевнено й до цього, як в грі з "Десною", так і з "Зорею", два рази відбиваючи м'яч перед собою і даючи супернику зіграти на добиванні. Плюс воротар із захисниками зараз просто не знають, як виходити з-під пресингу, в результаті чого Бойко просто виносив м'яч на фланг як вийде.

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Все це виливається у величезну проблему для Михайличенка - в нинішній ситуації, при кульгаючій обороні, новому тренеру вкрай важливо мати хорошого надійного воротаря, який навіть не дасть сумнівів в своїх діях. Голкіпера, який є одним з лідерів команди і допоможе тренеру налагодити гру в захисті. Бойко ж дуже далекий від такого образу, і йому б самому допомогу у важких ситуаціях... У підсумку "Динамо" виявилося з вкрай слабкою обороною, спокійно пропускаючи по 2 м'ячі (і часто кияни "привозять" самі собі).

Звичайно, картина результатів могла бути не настільки сумною, якби арбітр зарахував голи Циганкова і Де Пени в матчах з "Зорею" і "Десною". Класичні ситуації, коли м'яч був винесений з воріт, повністю перетнувши лінію. Так би замість одного очка в двох вищезгаданих матчах кияни мали б 4. Але поки в Україні немає VAR, і поки в футболі є випадковість, це виправдання "в сторону бідних" - "Динамо" могло і повинно було забивати в інших моментах...

Віталій Миколенко (праворуч) не зміг запобігти контратакам "Десни"

Віталій Миколенко (праворуч) не зміг запобігти контратакам "Десни"

facebook.com/fcdynamoua

... У "Динамо" вже -13 від "Шахтаря", все більше зростають сумніви навіть щодо другого місця в чемпіонаті, а вже в найближчий четвер - Ліга Європи. "Біло-сині" зараз в дуже скрутному становищі щодо результатів, хоча багато чого можна виправити - велика частина сезону ще попереду.

Однак песимізм щодо "Динамо" навіває інші речі - відсутність ознак до швидкого поліпшення. За місяць роботи тренерського штабу атмосфера в роздягальні не має стабільності та поліпшення, нововведення в грі - не ефективні, а в окремих аспектах гри навіть пішов регрес.

Риторика Михайличенко ж в цей час дуже акуратна та без радикальних відтінків - мабуть, тренер сподівається на методи, що працюють через довгий розрахунок і кропітку роботу по перевіреним шляхам. Але чи дозволить це уникнути ще більших завалів і не викликати зміну тренера вже до зими?

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Прем'єр-ліга України Ліга Європи
Особи
Олексій Михайличенко Денис Бойко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Денис Гармаш Мохаммед Кадірі Віталій Буяльський Артем Бесєдін Жерсон Родрігес Олександр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар ФК Десна ФК Олімпік Донецьк ФК Зоря
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Автору статєйкі порада: читай футбольні правила. Гол зараховується, коли м'яч всією проекцією перетинає лінію воріт. Тобто, якщо дивитися зверху:між м'ячем і лінією воріт має бути зелена полоска. Не знаю як в матчі із Зорею, а от в матчі з Десною гола точно не було.
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