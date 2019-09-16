Завал Михайличенка: про що говорить нинішня криза "Динамо"

У минулому турі вболівальники "Динамо" отримали подвійний удар. Спочатку "біло-сині" сенсаційно програли вдома "Десні", тим самим оформивши найгірший старт в чемпіонаті за всю історію.

Багато киян фактично в шоці - після зміни тренера ситуація не тільки не поліпшується, а й далі "входить в піке". У команди вже 6 матчів без перемог, а в турнірній таблиці "Динамо" займає 6-е місце та... має відрив всього в 2 очки до зони вильоту!

"Динамо" продовжує боротися з кризою, яка все більше накриває команду. Чому так відбувається після зміни тренера і чи дійсно в усьому винен Олексій Михайличенко? Про що взагалі говорить нинішній завал столичної команди, розбирається OBOZREVATEL.

Динамівського тренера змінив... динамівський тренер. Звідки взятися істотним змінам?

В кінці серпня, коли "Динамо" отримало нового тренера, багато хто очікував мінімум гарненькою прочухана для команди і хоча б перших змін як в грі, так і в результатах. Однак "біло-сині" все більше занурюються в певний сумбур.

Другий матч поспіль арбітри не зараховують чистий гол "Динамо" facebook.com/fcdynamoua

Правда, все ж треба бути чесним і відкинути очікування великих змін тут і зараз. Так, у команди змінився тренер, але не змінилася загальна структура та принципи - одного екс-динамівця змінив інший, який повністю є людиною динамівської системи та самостійно тренував поза "Динамо" аж 10 років тому. Абсолютно новим або банально свіжим речам з боку взятися особливо немає звідки.

Але першочергова проблема залишилася в іншому - не було ні емоційної струсу, ні поновлення гри методами хоча б з колишнього динамівського арсеналу.

Футболісти, складається враження, ніяк не можуть "перезавантажитися" та зібратися з силами, щоб мінімум грати матчі всі 90 хвилин. У кожному з поєдинків при Михайличенку бачимо або млявий початок, або дуже слабкий кінець. А віддати "Зорі" другий тайм повністю при 2:0 на свою користь - це що?

Михайличенко працює вже майже місяць, за цей час пройшло 3 матчі та дві двотижневі паузи (так, одна з яких змусила половину гравців роз'їхатися по збірним). Це шикарний відрізок для стабілізації атмосфери в команді. Але чим далі, тим більше гравців відкрито прямо натякають на зворотне. "Не хотів би говорити, що у нас твориться в роздягальні. Зараз момент не з кращих" - скромно резюмував після "Десни" Віталій Миколенко. До цього все і веде: немає згуртованості - команда не буде міцною і впевненою в собі.

Пробити намагаються ледь не всі при першій нагоді, навіть центрбек Бурда став "стріляти" здалеку

Навіть на тлі цього Михайличенко спробував дещо змінити в грі та ввів свої штрихи. Але, як бачимо, поки нічого не працює.

Поки у "Динамо" Михайличенка - лише 2 очки в 3-х матчах facebook.com/fcdynamoua

Новий тренер відразу почав більше довіряти Мохамеду Кадірц, чого так довго чекали від Олександра Хацкевича. І варто б зрадіти "свіжій крові", але ця сама "кров" просто розчиняється в аморфній масі гри. Хоча Михайличенко в цілому всі свої сили кинув якраз на центр - вперше в сезоні дві гри поспіль зіграло тріо центрбеків Кадірі-Буяльський-Гармаш, де Буяльський не засиджувався в опорній зоні і максимально робив півзахист "Динамо" мобільним та атакуючим.

В цілому ж "Динамо" Михайличенка почало більше грати через центр - розіграші через Кадірі, закидання на форварда з центрального кола, плюс фланги стали більш орієнтовані на центр. Але на цьому ідея обривається. Для втілення якісної гри в центі потрібні мінімум висококласний атакуючий центрбек і добротний форвард. У нашому ж випадку маємо Гармаша, в основному діючого прямолінійно та по ситуації, і дуже специфічного Бесєдіна, що не вражаючого навіть середнім набором якостей форварда.

Мохамед Кадірі facebook.com/fcdynamoua

На окрему увагу заслуговує ситуація з Жерсоном Родрігесом. Люксембурзький форвард замість адаптації до чіткої ігрової позиції став фігурою для постійних пересувань. Так, Жерсон - універсал, але тренера, судячи з усього, ніяк не можуть розібратися з максимально ефективним застосуванням Родрігеса в тому чи іншому випадку. В результаті нападник часто губиться в полупозіціі або не отримує адресовані йому передачі. Родрігес ніяк не може продемонструвати 100-відсоткову ефективність.

Цифри показують, що з приходом Михайличенка "Динамо" стало робити більше ударів по воротах - всяких і різних. У матчах з "Олімпіком" і "Десною" кияни пробили 18 разів, 5 і 6 разів відповідно влучивши у ворота. Однак поки це більше сумбур - пробити намагаються ледь не всі при першій нагоді, навіть центрбек Бурда став "стріляти" здалеку.

Найчастіше удари непідготовлені та майже 2/3 йдуть в "молоко" - показники дуже посередні. Ще один доказ, що атакуючі дії створюються здебільшого імпровізовано, "тут і зараз", а не в результаті поставлених награних схем і комбінацій.

Після пропущеного м'яча Бойко традиційно "напхав" захисникам, але тут би хто розказав самому Денису...

Вирішальний гол у матчі з "Десною", на перший погляд, "привіз" Миколенко після банальної втрати м'яча на фланзі поблизу штрафного. Однак тут проблема ніяк не в молодому захиснику, а глибше - в голкіпері.

Денис Бойко (праворуч) все частіше потрапляє "в запару" facebook.com/fcdynamoua

У цьому епізоді Бойко двічі показав намір вкинути м'яч Миколенко, але так і не зробив цього. Після коротенької паузи захисник трохи пригальмував, вже не чекаючи передачі від воротаря, але в підсумку йому таки полетів м'яч. Результат - невдалий прийом, втрата, гол.

Після пропущеного м'яча Бойко традиційно "напхав" захисникам, але тут би хто зробив втик самому Денису... Голкіпер діяв невпевнено й до цього, як в грі з "Десною", так і з "Зорею", два рази відбиваючи м'яч перед собою і даючи супернику зіграти на добиванні. Плюс воротар із захисниками зараз просто не знають, як виходити з-під пресингу, в результаті чого Бойко просто виносив м'яч на фланг як вийде.

Все це виливається у величезну проблему для Михайличенка - в нинішній ситуації, при кульгаючій обороні, новому тренеру вкрай важливо мати хорошого надійного воротаря, який навіть не дасть сумнівів в своїх діях. Голкіпера, який є одним з лідерів команди і допоможе тренеру налагодити гру в захисті. Бойко ж дуже далекий від такого образу, і йому б самому допомогу у важких ситуаціях... У підсумку "Динамо" виявилося з вкрай слабкою обороною, спокійно пропускаючи по 2 м'ячі (і часто кияни "привозять" самі собі).

Звичайно, картина результатів могла бути не настільки сумною, якби арбітр зарахував голи Циганкова і Де Пени в матчах з "Зорею" і "Десною". Класичні ситуації, коли м'яч був винесений з воріт, повністю перетнувши лінію. Так би замість одного очка в двох вищезгаданих матчах кияни мали б 4. Але поки в Україні немає VAR, і поки в футболі є випадковість, це виправдання "в сторону бідних" - "Динамо" могло і повинно було забивати в інших моментах...

Віталій Миколенко (праворуч) не зміг запобігти контратакам "Десни" facebook.com/fcdynamoua

... У "Динамо" вже -13 від "Шахтаря", все більше зростають сумніви навіть щодо другого місця в чемпіонаті, а вже в найближчий четвер - Ліга Європи. "Біло-сині" зараз в дуже скрутному становищі щодо результатів, хоча багато чого можна виправити - велика частина сезону ще попереду.

Однак песимізм щодо "Динамо" навіває інші речі - відсутність ознак до швидкого поліпшення. За місяць роботи тренерського штабу атмосфера в роздягальні не має стабільності та поліпшення, нововведення в грі - не ефективні, а в окремих аспектах гри навіть пішов регрес.

Риторика Михайличенко ж в цей час дуже акуратна та без радикальних відтінків - мабуть, тренер сподівається на методи, що працюють через довгий розрахунок і кропітку роботу по перевіреним шляхам. Але чи дозволить це уникнути ще більших завалів і не викликати зміну тренера вже до зими?

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!