Головна Новини
20 березня • оновлено в 22:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Затягнути до осені: УЄФА запропонував три варіанти завершення сезону

1.1т
Читати матеріал російською

Робоча група УЄФА запропонувала всім федераціям, лігам і клубам Європи відразу три варіанти календаря нинішнього сезону, який був припинений через спалах коронавірусу COVID-19.

За інформацією "Спорт-Експрес", спочатку обговорювався варіант із завершенням всіх національних турнірів, а також єврокубків до 30 червня. Однак потім виникли сумніви в тому, що такого графіку можна буде дотриматися. Тепер для обговорення запропонували ще два варіанти – завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня. Очевидно, що в такій ситуації новий сезон почнеться набагато пізніше звичайного.

Затягнути до осені: УЄФА запропонував три варіанти завершення сезону

UEFA.com

Крім того, найближчим часом необхідно розробити рішення проблеми за контрактами, терміни яких закінчуються на початку літа, а також домовитися з телекомпаніями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив офіційне рішення про перенесення Євро-2020 через пандемію коронавірусу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов
Тег
УЄФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Dignitas
VS
Cloud9
Победа Cloud9 за коэффициент в 2,15
2,15 Сделать ставку
Envy
VS
MIBR
Победа MIBR
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
ENCE
Победа Astralis на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку