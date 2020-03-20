Затягнути до осені: УЄФА запропонував три варіанти завершення сезону

Робоча група УЄФА запропонувала всім федераціям, лігам і клубам Європи відразу три варіанти календаря нинішнього сезону, який був припинений через спалах коронавірусу COVID-19.

За інформацією "Спорт-Експрес", спочатку обговорювався варіант із завершенням всіх національних турнірів, а також єврокубків до 30 червня. Однак потім виникли сумніви в тому, що такого графіку можна буде дотриматися. Тепер для обговорення запропонували ще два варіанти – завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня. Очевидно, що в такій ситуації новий сезон почнеться набагато пізніше звичайного.

UEFA.com

Крім того, найближчим часом необхідно розробити рішення проблеми за контрактами, терміни яких закінчуються на початку літа, а також домовитися з телекомпаніями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 березня УЄФА ухвалив офіційне рішення про перенесення Євро-2020 через пандемію коронавірусу.

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