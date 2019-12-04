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4 грудня • оновлено в 13:40
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Заткніть роти: у російському футболі вводять цензуру

1.9т
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Російським футбольним клубам заборонять публічно критикувати роботу арбітрів на матчах внутрішніх змагань.

Таке нововведення вже найближчим часом планує запровадити Російський футбольний союз (РФС), який стурбований висловлюваннями на адресу рефері, пише "Євроспорт".

Напередодні керівники РФС і представники клубів провели нараду. Як зазначається у заяві РФС, "клубам нагадали, що на результат матчу впливає безліч факторів, і не можна пояснювати невдачі тільки неякісним суддівством".

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Скандал у матчі "Зеніт" – "Спартак"

Скандал у матчі "Зеніт" – "Спартак"

"Чемпионат"

Зазначимо, що останній суддівський скандал у російському футболі пов'язаний із центральним матчем 18-го туру "Зеніт" – "Спартак", коли обидва клуби звинуватили арбітра Мєшкова в серйозних помилках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з матчів російського чемпіонату в нижчому дивізіоні футболісти просто під час матчу врятували жінку, яка впала у крижану річку.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Цензура, это когда обоз не дает написать комментарий, в котором содержатся слова BOЙНА, ДHP, ЛHP, при этом "комментарии не модерированы".
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканутые, цензура это то, что происходило с newsOne, например. Теплое с мягким не путайте.
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