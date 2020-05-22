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22 травня • оновлено в 12:52
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"Застрягли у 1998 році": екскапітан "Динамо" Микола Морозюк розкритикував команду

4.2т
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Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк заявив, що команді потрібно змінити багато речей, щоб претендувати на поліпшення результатів.

"Виліт Динамо з Ліги Європи шоком не став. Я знаю, як вони провели кожен матч у групі. Мені боляче дивитися, як складається для них кожна гра. Те, що вони не виходять з групи, ведуть боротьбу за друге місце в чемпіонаті України. Потрібно багато чого змінювати", – сказав Морозюк в інтерв'ю на YouTube-каналі "Відеожурнал Yellow".

Микола Морозюк

Микола Морозюк

Фокус

Він вважає, що необхідно використовувати новий підхід до тренерської роботи в "Динамо", оскільки "деякі застрягли в 1998 році".

"Потрібно вносити щось нове. В останні роки ті, хто приносив у "Динамо" щось нове, домагалися результату. Я теж можу стати тренером і проповідувати динамівський стиль. Який ще динамівський стиль? Був би Лобановський живий, його динамівська гра настільки б відрізнялася від тієї, яка була в 1998 році. Деякі просто застрягли в тих роках", – заявив екскапітан команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозюк гнівно висловився на адресу легенди "Динамо" Олега Лужного, згадавши матч в Лізі Європи проти "Лаціо" в 2018 році.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Микола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
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