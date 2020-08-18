Застали "Шахтар" зненацька, – тренер "Інтера" про півфінал ЛЄ

Головний тренер "Інтера" Антоніо Конте заявив, що дії його команди в півфіналі Ліги Європи застали "Шахтар" зненацька.

"Ми, напевно, захопили "Шахтар" зненацька на основі тієї якості гри, що продемонстрували.

Вважаю, мої підопічні на сто відсотків заслуговують такої перемоги. На мій погляд, вони ідеально грали з усіх точок зору. Ми намагалися зробити так, щоб сильні якості "Шахтаря"не виявлялися, але проявлялися слабкі. "Інтер" протягом усього матчу виявляв цілеспрямованість і готовність. Ми пресингували "Шахтар" протягом усього поєдинку для того, щоб супротивник не володів м'ячем. Ми були присутні у всіх зонах поля і пресингували", – цитує слова Конте офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, що італійський клуб розгромив підопічних Луїша Каштру з рахунком 5:0 і вийшов у фінал Ліги Європи, де зіграє з "Севільєю". Вирішальний поєдинок відбудеться в п'ятницю, 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" прокоментував результат матчу проти "Інтера".

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