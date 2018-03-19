"Заср*нець!" Шовковський знову наїхав на Хачеріді

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський виступив з новою порцією критики на адресу захисника команди Євгена Хачеріді. За словами прославленого гравця "біло-синіх", центрбек киян повівся вкрай огидно в ситуації, коли відмовився виходити на поле в матчі Ліги Європи з "Лаціо".

"Якщо гравець вважає за можливе вести себе по відношенню до своїх партнерів і до тренерів як заср*нець, то йому варто очікувати, що у відповідь будуть вести дзеркально. У нього всі тренера були погані. І Сьомін. І Блохін, який неодноразово просив мене "поговорити" з Хачеріді. І Ребров, який просто не розумів і не знав, як може себе гравець так поводити?! А тепер і Хацкевич. А звідси можна зробити висновок: значить, проблема не в тренерах, а в голові у гравця", - написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв "Обозреватель", Євген Хачедіді заявив про те, що був відсторонений від тренувань "Динамо" за рішенням тренера. При цьому наставник киян Олександр Хацкевич спростував ці слова футболіста.