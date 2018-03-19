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"Заср*нець!" Шовковський знову наїхав на Хачеріді

10.3тЧитати новину російською

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський виступив з новою порцією критики на адресу захисника команди Євгена Хачеріді. За словами прославленого гравця "біло-синіх", центрбек киян повівся вкрай огидно в ситуації, коли відмовився виходити на поле в матчі Ліги Європи з "Лаціо".

"Якщо гравець вважає за можливе вести себе по відношенню до своїх партнерів і до тренерів як заср*нець, то йому варто очікувати, що у відповідь будуть вести дзеркально. У нього всі тренера були погані. І Сьомін. І Блохін, який неодноразово просив мене "поговорити" з Хачеріді. І Ребров, який просто не розумів і не знав, як може себе гравець так поводити?! А тепер і Хацкевич. А звідси можна зробити висновок: значить, проблема не в тренерах, а в голові у гравця", - написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Як повідомляв "Обозреватель", Євген Хачедіді заявив про те, що був відсторонений від тренувань "Динамо" за рішенням тренера. При цьому наставник киян Олександр Хацкевич спростував ці слова футболіста.

Особи
Олександр ШовковськийЄвген Хачеріді
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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