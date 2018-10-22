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Заснув у роздягальні: п'яний екс-гравець "Динамо" шокував новий клуб

10.7тЧитати матеріал російською

Похід у нічний клуб плачевно закінчився для нападника колумбійського клубу "Депортес Толіма" Андреса Ескобара. Колишній гравець київського "Динамо", який залишив Україну цього року на правах вільного агента, прибув на тренування клубу в стані алкогольного сп'яніння і, не діставшись до поля, заснув у підтрибунному приміщенні.

Як повідомляє Еl Рais, президент клубу попросив Андреса піти за власним бажанням, але той відмовився. Через це "Депортес" звільнив гравця і надав історію розголосу.

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Нападник, який грав під 10-м номером, взяв участь лише у чотирьох матчах команди в чемпіонаті Колумбії. У складі киян колумбієць з'явився ще у 2011 році, але майже увесь час грав за інші команди, перебуваючи в оренді.

Перед його переходом у "Динамо", як повідомляли ЗМІ, талановитим колумбійцем цікавилися "Бенфіка" і "Дженоа", однак реалізувати свій потенціал йому досі не вдається. У минулому він викликався до молодіжної збірної Колумбії, у складі якої забив 2 голи у 6 матчах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний екс-футболіст збірної України і київського "Динамо" Олександр Алієв зробив зізнання про алкоголь.

Об'єкт
ФК Динамо Київ
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
В укростане спиваются даже иностранные футболисты...
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