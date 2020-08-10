Зашивали статевий орган: український футболіст отримав болючу травму в чемпіонаті Бельгії

Михайло Морозов Футбол 10:46, 10.08.2020

Український захисник "Гента" Ігор Пластун отримав вкрай неприємне ушкодження у виїзному матчі своєї команди проти "Сент-Труйдена" в чемпіонаті Бельгії.

У другому таймі за рахунку 1:1 між нашим співвітчизником і голкіпером "Гента" Томасом Камінські сталося непорозуміння, в результаті чого українець отримав сильний удар ногою нижче пояса і був замінений. Лікарі швидко зашили рану і наклали шви на його статевий орган.

Травма Пластуна
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Травма Пластуна
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Травма Пластуна
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Відзначимо, що в першій половині український захисник зумів відзначитися і зрівняти рахунок у матчі після подачі з кутового, проте його дії в моменті з отриманою травмою призвели до того, що "Гент" пропустив вирішальний гол у поєдинку і програв з рахунком 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст команди "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забив фантастичний гол з центру поля.

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