Зашивали статевий орган: український футболіст отримав болючу травму в чемпіонаті Бельгії

Український захисник "Гента" Ігор Пластун отримав вкрай неприємне ушкодження у виїзному матчі своєї команди проти "Сент-Труйдена" в чемпіонаті Бельгії.

У другому таймі за рахунку 1:1 між нашим співвітчизником і голкіпером "Гента" Томасом Камінські сталося непорозуміння, в результаті чого українець отримав сильний удар ногою нижче пояса і був замінений. Лікарі швидко зашили рану і наклали шви на його статевий орган.

Травма Пластуна Photo News

Травма Пластуна Photo News

Травма Пластуна Photo News

Відзначимо, що в першій половині український захисник зумів відзначитися і зрівняти рахунок у матчі після подачі з кутового, проте його дії в моменті з отриманою травмою призвели до того, що "Гент" пропустив вирішальний гол у поєдинку і програв з рахунком 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст команди "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забив фантастичний гол з центру поля.