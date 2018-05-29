УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Заразився від Каріуса: воротар збірної Ірландії зробив дикий ляп в матчі з Францією - відео курйозу

2.1тЧитати новину російською

Воротар англійського "Бредфорда" і національної збірної Ірландії Колін Дойл відзначився диким ляпом під час товариського матчу з командою Франції. У грі на паризькому "Стад де Франс" 32-річний голкіпер зробив неймовірну помилку, фактично закинувши м'яч у свої ворота.

Епізод стався на 43-й хвилині зустрічі. Після стрімкої атаки господарів поля м'яч опинився у півзахисника французів Набіля Фекіра. Він наніс не найскладніший удар метрів з 15, який Дойл зобов'язаний був відбивати, однак від кулаків ірландського воротаря м'яч по високій дузі опинився у воротах.

Новини
"З іншим смислом": воротар збірної Росії епічно зганьбився в зарубіжному клубі

Ляп Дойла можна порівняти з помилкою воротаря "Ліверпуля" Лорвса Каріуса в фіналі Ліги чемпіонів з "Реалом".

Відзначимо, що Франція обіграла ірландців - 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар клубу однієї з нижчих ліг чемпіонату Румунії придумав новий спосіб затягнути ігровий час.

Об'єкти
Збірна Франції з футболузбірна Ірландії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги