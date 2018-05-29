Заразився від Каріуса: воротар збірної Ірландії зробив дикий ляп в матчі з Францією - відео курйозу

Воротар англійського "Бредфорда" і національної збірної Ірландії Колін Дойл відзначився диким ляпом під час товариського матчу з командою Франції. У грі на паризькому "Стад де Франс" 32-річний голкіпер зробив неймовірну помилку, фактично закинувши м'яч у свої ворота.

Епізод стався на 43-й хвилині зустрічі. Після стрімкої атаки господарів поля м'яч опинився у півзахисника французів Набіля Фекіра. Він наніс не найскладніший удар метрів з 15, який Дойл зобов'язаний був відбивати, однак від кулаків ірландського воротаря м'яч по високій дузі опинився у воротах.

Ляп Дойла можна порівняти з помилкою воротаря "Ліверпуля" Лорвса Каріуса в фіналі Ліги чемпіонів з "Реалом".

Відзначимо, що Франція обіграла ірландців - 2:0.

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