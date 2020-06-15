Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак, який виступає на правах оренди за "Карпати", прогулявся по центру Львова без маски, не дивлячись на те, що здав позитивний тест на коронавірус 17 днів тому.

"Великого криміналу в цьому немає, тому що він здав позитивний тест на коронавірус 17 днів тому. Тобто, 14 днів необхідного карантину вже пройшло. Але я не бачив ні офіційної інформації від "Карпат", ні від самого Дубінчака, що він повторно здав тест, який показав, що він вже не хворий. Ми не вимагаємо, щоб він сидів на самоізоляції, але можна хоча б маску надягти або не йти в самий центр? Якщо в кафешку не сходиш – помреш? Дуже хотілося б почути офіційну реакцію "Карпат" і самого Дубінчака", – сказав ведучий програми "ТаТоТаке" Сергій Болотников.

Нагадаємо, що раніше сам футболіст підтвердив інформацію про те, що він здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Карпатах" COVID-19 був зафіксований у 26 осіб.

Пізніше стало відомо, як львівський клуб буде догравати сезон в українській Прем'єр-лізі.