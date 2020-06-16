Заражений коронавірусом гравець "Динамо" пояснив прогулянку центром Львова без маски

Заражений коронавірусом захисник "Динамо" Владислав Дубінчак, який виступає за "Карпати" на правах оренди, відреагував на фото, де він ходить по центру Львова без маски.

"Повинен відреагувати на безліч повідомлень. Фото правдиве. Я був першим гравцем "Карпат", який отримав позитивний результат. Я відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізоляції. Тільки раз їздив в клініку, щоб зробити новий тест, який показав "мінус". Другий мінус (повторний ПЛР) я отримав вже разом з усією командою. Я повністю здоровий! Вірус переніс безсимптомно", – написав Дубінчак у себе в Instagram.

Футболіст вибачився і пояснив, що був у кав'ярні і не встиг надіти маску після виходу на вулицю.

"Що стосується маски, то я визнаю свою провину. Але в 99% випадків я її не знімаю. На фото ззаду можна побачити невелику кав'ярню, де ми з дівчиною брали каву і, відійшовши на менше ніж 100 метрів, не встигли ще надіти маски назад. Тому не варто звинувачувати мене у відсутності свідомості. Я чесно виконав всі необхідні процедури і готовий до тренувань", – підсумував Дубінчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Карпатах" COVID-19 був зафіксований у 26 осіб.

Пізніше стало відомо, як львівський клуб буде догравати сезон в українській Прем'єр-лізі.