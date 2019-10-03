Запрошення Шевченка у "Мілан": з'явилася реакція ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко працюватиме з національною командою мінімум до завершення Євро-2020, куди українці мають реальні шанси потрапити.

Про це заявив президент Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) Андрій Павелко.

Андрій Павелко та Андрій Шевченко xsport.ua

"У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати", – наголосив президент УАФ у коментарі "Футбол 24".

Павелко наголосив, що візит Шевченка до Мілану на матч "Аталанта" – "Шахтар" і його зустріч з Паоло Мальдіні – абсолютно нормальне явище, адже наставник збірної хотів переглянути гравців "Шахтаря" і Руслана Малиновського, який виступає за італійський клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити "Мілан", який переживає непрості часи. Також він висунув дві умови італійському клубу.

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