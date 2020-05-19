"Запропонуйте Суркісу що-небудь зробити з тілом Лобановського": Уткін - про Сьоміна

Максим Богданов Футбол 18:24, 19.05.2020

Відомий російський коментатор Василь Уткін поділився думкою про роботу 73-річного Юрія Сьоміна на посту головного тренера "Локомотива", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

Василь Уткін

"Не бачу взаємозв'язку між титулованнiстю і закликами залишити Сьоміна в "Локомотиві" ще на 2-3 роки. Мадридський "Реал" щороку виходить в Лігу чемпіонів і іноді змінює головного тренера. Юп Хайнкесс виграв в "Баварії" Лігу чемпіонів і був замінений по закінчення контракту. Але яке це має відношення до того, що Сьомін – кращий варіант на найближчі роки? В іншому випадку запропонуйте Ігорю Суркісу що-небудь зробити з тілом Валерія Лобановського. Посадити його на тренерську лаву, наприклад. Він, врешті-решт, самий заслужений в історії "Динамо", – сказав Уткін в ефірі Youtube-каналу "Єдiм спорт".

На додаток Уткін запропонував "говорити серйозно про те, що буде, а не про те, що було чи є".

Як спільно OBOZREVATEL, відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" не продовжувати контракт з легендою клубу і екстренером київського "Динамо" Юрієм Сьоміним.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Банки блокують перекази українців, а контролювати почали геть усіх: як повернути свої гроші

"Майдан мого дитинства": архівний знімок головної площі Києва зворушив мережу

Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

Українець показав, скільки йому коштував коронавірус. Фото чеків

"Ми просто камікадзе!" Колеги померлого від COVID-19 лікаря відверто розповіли, що коїться в лікарні Одеси