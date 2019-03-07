"Заплати мені": капітан "Реала" рознервувався після провалу в Лізі чемпіонів

Після вильоту мадридського "Реала" з Ліги чемпіонів іспанський захисник Серхіо Рамос поскандалив із президентом клубу Флорентіно Пересом. Капітан "королівського клубу" відповів на критику функціонера.

Після поразки від "Аякса" 1:4 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Перес наїхав на футболістів "Реала". Функціонер звинуватив їх у відсутності самовіддачі, поганій грі, використавши при цьому слово "ганебний". Капітан "вершкових" не витримав і жорстко відповів Пересу.

"Заплатіть мені, і я піду. Я віддав усе, всього себе заради емблеми клубу і вас особисто", - цитує Рамоса AS.

Серхіо Рамос Real Madrid CF

Нагадаємо, що крім невдачі в єврокубках "Реал" також програв у півфіналі Кубка Іспанії каталонській "Барселоні". У чемпіонаті "вершкові" відстають від "синьо-гранатових" на 12 очок і зберігають лише теоретичні шанси на успішне завершення сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий португальський фахівець Жозе Моуріньо готовий вдруге в кар'єрі прийняти мадридський "Реал". Однак він поставив королівському клубу жорстку умову.

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