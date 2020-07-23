Запитати в Ахметова: названо умову для призначення Луческу тренером "Динамо"

Мірча Луческу не очолить київське "Динамо" без схвалення з боку президента донецького "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Як повідомляє видання Ziare.com, колишній наставник "гірників" не хоче псувати дружні стосунки з власником команди, в якій він раніше працював, тому спочатку подзвонить Ахметову і запитає його дозволу на перехід. Відзначається, що президент "Динамо" Ігор Суркіс запропонував Луческу контракт з окладом у три мільйони євро.

За інформацією джерела, серйозний інтерес до румунського фахівця проявляє й загребське "Динамо", незважаючи на те, що 22 квітня хорватська команда оголосила про підписання контракту з екстренером львівських "Карпат" Ігором Йовічевічем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас заявив, що Луческу перебуває в Києві та вже встиг оглянути базу "Динамо" в Кончі-Заспі.