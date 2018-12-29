''Замовне вбивство'': легенда збірної Росії накинувся на дружину

Легендарний нападник санкт-петербурзького "Зеніту" Олександр Кержаков звинуватив свою дружину Мілану Тюльпанову в замаху на його життя.

Кращий бомбардир в історії російського футболу впевнений, що дівчина, з якою він перебуває в процесі розлучення, готує замовлене вбивство спортсмена. Він вже звернувся до правоохоронних органів. "Я підтверджую, що написав заяву. У мене були об'єктивні причини для звернення до правоохоронців, і є підстави побоюватися за свої життя і здоров'я", – сказав Кержаков "Фонтанке".

Новини Легенда збірної Росії намагався задушити дружину і викинути її з вікна

Олександр Кержаков і Мілана Тюльпанова life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Кержаков звинуватив Мілану Тюльпанову в неадекватності і заборонив їй бачитися з дитиною. Після цього суд зобов'язав футболіста повернути сина матері на час процесу розлучення.