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Замість Хацкевича: відомий журналіст сказав, хто може очолити "Динамо"

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Після звільнення Олександра Хацкевича з поста головного тренера "Динамо" (Київ) керівництво клубу розглядає кілька кандидатур нового наставника киян.

Хто може очолити "біло-синіх", розповів в ефірі ObozTV відомий спортивний журналіст Артем Франков.

На думку Франкова, в подібних випадках для будь-якого футбольного клубу досить типовий вихід – призначення як виконувача обов'язків наставника молодіжної команди.

"В даному випадку – Юрія Мороза. Тренера дуже неординарного, тренера розумного, зовні простакуватого, але який прекрасно знає, як працювати з цією футбольною молоддю, і, насправді, людини вельми інтелектуальної, яка на футболі розуміється", – зазначив він.

Журналіст також нагадав про такий варіант, як Юрій Калитвинцев: "Його творча відпустка після незрозумілої відставки з московського" Динамо "дещо затягнулася, на мій погляд".

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"Не варто забувати і про варіант з іноземним тренером. Є різні кандидатури. Мова не йде про Арсена Венгера, Жозе Моурінью або Массіміліано Аллегрі, але є молоді амбіційні тренери, які цілком могли б бути варіантом для "Динамо", – заявив він.

При цьому Франков не вірить у призначення головним тренером "Динамо" Юрія Вернидуба, якого ЗМІ "сватають" на пост наставника столичного клубу.

"Я вважаю, що для Вернидуба не дуже вдалий момент. Він пішов з "Зорі" не просто тому, що переріс її рівень, а після проваленого сезону. У цій ситуації в "Динамо" призначити тренера, який розлучився з "Зорею" після вкрай невдалого сезону, це, м'яко кажучи, дивно", – підкреслив спортивний журналіст.

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"З приводу того, наскільки Вернидуб підходить "Динамо", наскільки він здатний, прийшовши зі сторони, побороти систему, внести туди щось своє, щось нове, свіже і правильне – це питання. Я вважаю, що це не варіант зараз", – додав він.

Замість Хацкевича: відомий журналіст сказав, хто може очолити "Динамо"

xsport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич очолював "Динамо" з червня 2017 року і пропрацював з командою трохи більше 2 років. Білоруський тренер виграв два трофеї - Суперкубок України у 2018-му і 2019 роках. У чемпіонаті і Кубку країни "Динамо" під його керівництвом віддавало першість "Шахтарю".

В єврокубках кияни тричі провалювалися в кваліфікації Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи найвищим досягненням виявилася 1/8 фіналу (2018, 2019).

Останньою краплею для керівництва став виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів з клубним антирекордом.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Олександр Хацкевич Артем Франков
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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