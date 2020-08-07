Заміна Тайсону? "Шахтар" націлився на футболіста з чемпіонату Португалії

Донецький "Шахтар" знайшов заміну своєму лідеру бразильцеві Тайсону, який неодноразово натякав на те, що хоче залишити команду.

Як повідомляє видання Record, "гірники" зацікавлені в підписанні 27-річного лівого вінгера "Браги" Фабіу Мартінша, який також може зіграти праворуч і в центрі півзахисту.

У минулому сезоні він виступав за "Фамалікан" на правах оренди. Футболіст взяв участь у 26 матчах чемпіонату Португалії, забивши 12 голів (6 з пенальті) і віддавши 6 результативних передач. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 3,2 мільйона євро, а контракт з "Брагою" діє до літа 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерес до Тайсона проявляє "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський.