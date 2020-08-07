МоваЯзык

Топтеми:

Заміна Тайсону? "Шахтар" націлився на футболіста з чемпіонату Португалії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,3 т.
Фабіу Мартінш

"Шахтар" проявляє інтерес до Фабіу Мартінша.

Донецький "Шахтар" знайшов заміну своєму лідеру бразильцеві Тайсону, який неодноразово натякав на те, що хоче залишити команду.

Як повідомляє видання Record, "гірники" зацікавлені в підписанні 27-річного лівого вінгера "Браги" Фабіу Мартінша, який також може зіграти праворуч і в центрі півзахисту.

У минулому сезоні він виступав за "Фамалікан" на правах оренди. Футболіст взяв участь у 26 матчах чемпіонату Португалії, забивши 12 голів (6 з пенальті) і віддавши 6 результативних передач. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 3,2 мільйона євро, а контракт з "Брагою" діє до літа 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерес до Тайсона проявляє "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський.

ТрансфериФК Шахтар
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол