Заміна Хачеріді: "Динамо" готує несподіваний трансфер відомого захисника

Київське "Динамо" планує найближчим часом підсилити лінію оборону. Столичний клуб може провернути несподіваний трансфер, підписавши колишнього захисника харківського "Металіста" Папу Гуйє.

Як стало відомо "Обозревателю", 33-річний екс-футболіст збірної Сенегалу вже кілька днів перебуває на клубній базі "біло-синіх" в Конча-Заспі. Таким чином Гуйє цілком може стати заміною Євгену Хачеріді, у якого влітку закінчується контракт.

Потенційний новачок "Динамо" серйозно сполохав відомого українського журналіста, заступника головного редактора журналу "Футбол" Андрія Шахова.

"Та що там, в кінці кінців, відбувається?! Та поставте ви тренера, який готовий і хоче з молоддю працювати і довіряє їй! Так визначитеся з напрямом розвитку: робимо ставку на своїх вихованців, на молодь або на пенсіонерів, яким треба заробити останній раз! Досить панікувати! Досить шарахатися з боку в бік! Хочу підкреслити, що я далекий від думки, що грати повинні виключно 20-річні. Ні, їм потрібні поруч ветерани, досвідчені гравці, які можуть підказати, дати, навчити. Але не Гуйє ж!" - написав Шахов в Facebook.

Нагадаємо, напередодні "Динамо" програло "Лаціо" вдома і вилетіло з Ліги Європи.