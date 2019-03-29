"Закривати лавочку!" Екс-гравець збірної України виступив проти іноземців

Колишній футболіст "Дніпра" і "Карпат" Артем Федецький виступив категорично проти натуралізації в збірній України.

Коментуючи для FootBoom дебют у складі команди Андрія Шевченка форварда Жуніора Мораеса, екс-гравець "жовто-синіх" підкреслив, що іноземці ніколи не будуть так викладатися за національну команду, як українці.

Новини У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

Артем Федецький ФФУ

"Треба закривати цю лавочку. Це збірна України, а не клуб, де можна все робити в своїх інтересах. У нас досить багато класної молоді, з якою треба працювати. Результат? Це вже зовсім інше питання. Якщо ви хочете результату, так, можна натуралізувати 11 гравців із інших країн, але я вважаю, що це буде неправильно. Україна завжди славилася хорошими гравцями. Але важливо мати і патріотизм. Тільки українець розуміє, що таке грати за свою країну", – заявив Федецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА відкрив дисциплінарні провадження щодо України через участь Жуніора Мораеса в матчах відбору Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!