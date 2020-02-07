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8 лютого • оновлено в 08:08
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Закотив між ніг: голкіпер збірної Уругваю відзначився безглуздим автоголом

2.8т
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Воротар збірної Уругваю до 23 років Ігнасіо де Арруабаррена став головним антигероєм поєдинку олімпійської кваліфікації проти Бразилії.

На 40-й хвилині першого тайму за рахунку 1:0 на користь уругвайців атака їхніх суперників закінчилася подачею з флангу та ударом головою в руки голкіпера. Здавалося, що йому вдалося без проблем зафіксувати м'яч, але в наступну секунду ігровий снаряд опинився за лінією воріт, прокотившись між ніг Де Арруабаррені.

Уругвай до 23 - Бразилія до 23 років

Уругвай до 23 - Бразилія до 23 років

Курйозний автогол став останньою результативною подією в матчі, який закінчився із рахунком 1:1. Після двох турів лідером групи є Аргентина, яка здобула перемоги в обох поєдинках, у бразильців в активі два очки, а у Уругваю та Колумбії – по одному.

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Тема
Олімпіади-2020
Теги
збірна Бразилії з футболу збірна Уругваю з футболу
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