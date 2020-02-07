Закотив між ніг: голкіпер збірної Уругваю відзначився безглуздим автоголом

Воротар збірної Уругваю до 23 років Ігнасіо де Арруабаррена став головним антигероєм поєдинку олімпійської кваліфікації проти Бразилії.

На 40-й хвилині першого тайму за рахунку 1:0 на користь уругвайців атака їхніх суперників закінчилася подачею з флангу та ударом головою в руки голкіпера. Здавалося, що йому вдалося без проблем зафіксувати м'яч, але в наступну секунду ігровий снаряд опинився за лінією воріт, прокотившись між ніг Де Арруабаррені.

Уругвай до 23 - Бразилія до 23 років

# Preolimpico2020 | El error de De Arruabarrena para el empate de Brasil ante Uruguay pic.twitter.com/0gdOv6BqLN - Agustin Basso (@AgustinBassoUY) February 7, 2020

Курйозний автогол став останньою результативною подією в матчі, який закінчився із рахунком 1:1. Після двох турів лідером групи є Аргентина, яка здобула перемоги в обох поєдинках, у бразильців в активі два очки, а у Уругваю та Колумбії – по одному.

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