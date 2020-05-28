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28 травня • оновлено в 12:06
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Закинув у ворота: голкіпер німецького клубу відзначився безглуздою помилкою

3.1т
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Голкіпер берлінської "Герти" Руне Ярстейн допустив жахливу помилку у виїзному матчі своєї команди проти "РБ Лейпцига".

У другому таймі поєдинку на 68-й хвилині за рахунку 1:1 гравець господарів Патрік Шик наніс не найнебезпечніший удар по центру воріт норвежця. М'яч летів прямо в руки Ярстейну, який намагався зафіксувати його, але замість цього голкіпер різко смикнув рукою і закинув ігровий снаряд у ворота.

Руне Ярстейн

Руне Ярстейн

Незважаючи на ляп воротаря, "Герта" зуміла звести поєдинок внічию – 2:2. Після 28 турів "РБ Лейпциг" веде боротьбу за потрапляння Лігу чемпіонів і займає третє місце з 55 очками, а берлінці йдуть десятими з 35 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, південнокорейський воротар зробив епічну помилку в матчі плей-офф місцевої Кей-ліги.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Тег
ФК Герта
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