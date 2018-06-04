"Закарпаття - це Україна!" З'явилася відповідь на зліт футболістів-сепаратистів

Участь українських футболістів із Закарпаття у так званому чемпіонаті світу для команд "невизнаних країн, регіонів, меншин і територій" - просто чутки.

"Я не думаю, що з Закарпаття підтвердиться ця інформація. Я більше, ніж упевнений, що це просто чутки, ось побачите, що воно все розвіється", - сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, член комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Іван Спориш.

За його словами, Закарпаття було, є і буде Україною.

"Я знаю, що Закарпаття було, є і буде Україною, хіба що трохи нагнітає обстановку Угорщина. Але воно цим і закінчиться - розмовами і політичними заявами, і все".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, іспанський тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо працюватиме у московському "Спартаку".