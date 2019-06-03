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Закарпатські вболівальники жорстоко побили суддю — фото

1.6тЧитати матеріал російською

Грандіозною бійкою закінчився матч вищої ліги чемпіонату Закарпатської області між командами ФК "Карпати" та ФК "Поляна".

Незадоволені діями арбітра, який, на думку уболівальників "Карпат", не зарахував "чистий" гол у ворота гостей і не відмінив узяття воріт господарів після 100-відсоткового офсайду, фанати "Карпат" після завершення гри вибігли на поле і почали жорстоко бити арбітра. Тільки після втручання поліції вдалося припинити бійку, в якій, за словами закарпатських футбольних чиновників, брав участь і головний тренер команди господарів.

Побитий суддя матчу

Побитий суддя матчу

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У найближчі дні на спільному засіданні КДК і Федерації футболу Закарпаття буде розглянуто цей дикий випадок і винних обіцяють суворо покарати, пише zakarpattya.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, моторошним побоїщем достроково завершився матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком". Коли до фінальної сирени залишалося трохи більше 4-х хвилин, гравці влаштували масову бійку на воді.

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Иванов Ваня
Иванов Ваня
просто сдали бы на мыло
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