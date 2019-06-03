Закарпатські вболівальники жорстоко побили суддю — фото

Грандіозною бійкою закінчився матч вищої ліги чемпіонату Закарпатської області між командами ФК "Карпати" та ФК "Поляна".

Незадоволені діями арбітра, який, на думку уболівальників "Карпат", не зарахував "чистий" гол у ворота гостей і не відмінив узяття воріт господарів після 100-відсоткового офсайду, фанати "Карпат" після завершення гри вибігли на поле і почали жорстоко бити арбітра. Тільки після втручання поліції вдалося припинити бійку, в якій, за словами закарпатських футбольних чиновників, брав участь і головний тренер команди господарів.

Побитий суддя матчу

У найближчі дні на спільному засіданні КДК і Федерації футболу Закарпаття буде розглянуто цей дикий випадок і винних обіцяють суворо покарати, пише zakarpattya.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, моторошним побоїщем достроково завершився матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком". Коли до фінальної сирени залишалося трохи більше 4-х хвилин, гравці влаштували масову бійку на воді.

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