Заходжу в роздягальню, а він плаче, – ексгравець "Динамо" про те, як Шовковський вдарив Хачеріді

Колишній захисник київського "Динамо" Горан Попов згадав, як Олександр Шовковський вдарив Євгена Хачеріді після матчу Ліги Європи проти "Маккабі" в 2011 році.

"Коли ми грали з "Шерифом" (насправді з "Маккабі" – Ред.), Хачеріді отримав смішну червону картку. У мене була травма, тому я був на трибуні. Я заходжу в роздягальню і бачу, що він сидить і плаче, але я не бачу, чому. А Шовковський на нього до цих пір кричить. Але тут Хачеріді піднімає голову, і виявляється, що у нього на лобі величезна червона шишка. Я запитав у Вукоєвича: "Що трапилося?" А він відповів, що Шовковський вдарив Хачеріді, тому що таке трапляється вже не вперше", – розповів Попов в інтерв'ю SportArena TV.

Нагадаємо, що "Динамо" потрібна була перемога в домашньому матчі проти "Маккабі", щоб вийти до плей-оф Ліги Європи. Кияни виграли перший тайм з рахунком 2:0, проте на початку другої половини залишилися вдев'ятьох після вилучень Леандро Алмейди та Хачеріді і втратили перемогу, закінчивши поєдинок внічию – 3:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про бійку з українським захисником розповів сам Олександр Шовковський.