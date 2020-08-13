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Заходжу в роздягальню, а він плаче, – ексгравець "Динамо" про те, як Шовковський вдарив Хачеріді

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,6 т.
Євген Хачеріді проти 'Фіорентини'

Горан Попов розповів, як Шовковський вдарив Хачеріді.

Колишній захисник київського "Динамо" Горан Попов згадав, як Олександр Шовковський вдарив Євгена Хачеріді після матчу Ліги Європи проти "Маккабі" в 2011 році.

"Коли ми грали з "Шерифом" (насправді з "Маккабі" – Ред.), Хачеріді отримав смішну червону картку. У мене була травма, тому я був на трибуні. Я заходжу в роздягальню і бачу, що він сидить і плаче, але я не бачу, чому. А Шовковський на нього до цих пір кричить. Але тут Хачеріді піднімає голову, і виявляється, що у нього на лобі величезна червона шишка. Я запитав у Вукоєвича: "Що трапилося?" А він відповів, що Шовковський вдарив Хачеріді, тому що таке трапляється вже не вперше", – розповів Попов в інтерв'ю SportArena TV.

Нагадаємо, що "Динамо" потрібна була перемога в домашньому матчі проти "Маккабі", щоб вийти до плей-оф Ліги Європи. Кияни виграли перший тайм з рахунком 2:0, проте на початку другої половини залишилися вдев'ятьох після вилучень Леандро Алмейди та Хачеріді і втратили перемогу, закінчивши поєдинок внічию – 3:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про бійку з українським захисником розповів сам Олександр Шовковський.

ФК Динамо КиївОлександр ШовковськийЄвген Хачеріді
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