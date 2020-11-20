Захисник збірної України про COVID-19 перед матчем зі Швейцарією: я був у шоці

Олександр Чеканов Футбол 18:52, 20.11.2020 Оновлено: 19:16, 20.11.2020

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов назвав помилковим свій позитивний тест на коронавірус перед матчем Ліги націй зі Швейцарією.

Про це футболіст заявив у коментарі каналу "Футбол 1". За його словами, він був шокований, коли дізнався про результат тестування, оскільки перехворів COVID-19 іще місяць тому.

"Я був у шоці, адже перехворів місяць тому, повинні бути антитіла в організмі. Спочатку сказали, що ми можемо брати участь у тренувальному процесі, УЄФА дозволив. Але швейцарська влада нам відмовила. Я думаю, це помилка в самому тесті. Сім'я теж здавала тести, у молодшої доньки був позитивний, а наступного дня – негативний. Це якась помилка. Я знав, що я не хворий", – сказав Кривцов.

Відзначимо, що матч Швейцарія – Україна в Лізі націй, який було заплановано на 18 листопада, було скасовано через спалах коронавірусу у футболістів "жовто-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі тести футболістів збірної України після повернення зі Швейцарії до Києва дали негативні результати.

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