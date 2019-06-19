Футболіст збірної України перейшов у російський клуб

Захисник збірної України Іван Ордець повідомив про те, що залишає донецький "Шахтар", і підписав контракт із московським "Динамо".

"Сьогоднішній день для мене водночас важливий і сумний. Сумний тому, що я прощаюся зі своїм другим домом — футбольним клубом "Шахтар", який у 2001 році відчинив двері перед нікому не відомим хлопчиком із Волновахи і дав йому шанс! Настав час іти далі і підкорювати нові вершини", — написав Іван на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Іван Ордець (зліва) ФК "Динамо" Москва

Водночас офіційний сайт московського "Динамо" повідомив про укладення трирічної угоди з футболістом.

Зазначимо, що за основний склад "Шахтаря" Ордець відіграв 94 матчі, в яких забив чотири м'ячі. В його активі також 12 поєдинків у складі збірної України (1 гол).

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оголосив трансферну вартість лідера команди бразильця Тайсона.

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