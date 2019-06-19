Футболіст збірної України перейшов у російський клуб

Захисник збірної України Іван Ордець повідомив про те, що залишає донецький "Шахтар", і підписав контракт із московським "Динамо".
"Сьогоднішній день для мене водночас важливий і сумний. Сумний тому, що я прощаюся зі своїм другим домом — футбольним клубом "Шахтар", який у 2001 році відчинив двері перед нікому не відомим хлопчиком із Волновахи і дав йому шанс! Настав час іти далі і підкорювати нові вершини", — написав Іван на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Сьогоднішній день для мене одночасно важливий і сумний. Сумний тому, що я прощаюся зі своїм другим домом - футбольним клубом "Шахтар", який в 2001 році відкрив двері, перед нікому не відомим хлопчиком з Волновахи і дав йому шанс! ⠀ Шанс, протягом 18-ти років грати в кращому клубі країни! Шанс навчатися у найкращих професіоналів своєї справи і досягти немалих вершин! ⠀ Я хочу висловити подяку Президенту клубу! З упевненістю можу сказати, що таких людей як він, я ще не зустрічав! Людей, які так само трепетно люблять свою команду і своє місто! ⠀ Для мене було величезною честю грати з кожним з футболістів цього клубу! ⠀ А так же, я хочу від щирого серця подякувати тренерський, медичний штаб і адміністраторів клубу! ⠀ Вболівальники - СПАСИБІ! Без вашої підтримки не було б наших перемог! Таких як ви точно не знайти! ⠀ Настав час іти далі і підкорювати нові вершини. Але "Шахтар" назавжди залишиться в моєму серці! ⠀ "Шахтар" ЧЕМПІОН!
Іван Ордець (зліва)
ФК "Динамо" Москва
Водночас офіційний сайт московського "Динамо" повідомив про укладення трирічної угоди з футболістом.
Зазначимо, що за основний склад "Шахтаря" Ордець відіграв 94 матчі, в яких забив чотири м'ячі. В його активі також 12 поєдинків у складі збірної України (1 гол).
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оголосив трансферну вартість лідера команди бразильця Тайсона.
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