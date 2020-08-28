Захисник збірної України може перейти в російський клуб – ЗМІ

Олександр Чеканов Футбол 14:48, 28.08.2020

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко може продовжити кар'єру в московському "Локомотиві".

Віце-чемпіони Росії зацікавлені у трансфері 24-річного футболіста, на якого також претендує італійський "Наполі", пише Napolipiu.com. За даними джерела, москвичі активно включилися в переговори з донецьким "Шахтарем".

"Гірники" хочуть виручити від трансферу Матвієнка мінімум 15 мільйонів євро. Цікаво, що разом з Миколою до Неаполя може виявитися інший українець – Олександр Зінченко. Як повідомляє Tutto Napoli, наш футболіст може стати частиною угоди між "Наполі" та "Манчестер Сіті" щодо гравця італійської команди Каліду Кулібалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав "великий мінус" для своєї команди.

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