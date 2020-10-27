Захисник "Інтера" назвав ганьбою результат гри з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Захисник Інтера Стефан де Врей не зміг стримати емоцій після фінального свистка матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" (0:0).

За словами 28-річного футболіста збірної Нідерландів, український клуб дуже змінився в порівнянні з серпнем минулого року, коли програв "Інтеру" 0:5.

"Це ганьба, що ми не змогли виграти гру, ми приїхали сюди, щоб зробити це, але не змогли. Ми знали, що це буде інша гра в порівнянні з серпневою. Українці добре захищалися, нічого при цьому не створивши. Ми повинні спробувати виграти проти такої великої команди, як "Реал Мадрид". Дві гри вже пройшли, і ми постараємося виграти наступні", – цитує голландця офіційний сайт "Інтера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луїш Каштру після гри з "Інтером", головним аспектом назвав гру в обороні.

За словами португальського наставника Бондар і Хочолава зіграли фантастично, вони виконали план на гру і тримали лінію оборони високо.