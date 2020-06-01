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1 червня • оновлено в 15:28
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Захисник "Динамо" Владислав Дубінчак підтвердив позитивний результат тесту на коронавірус

1.7т
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Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак, який виступає за "Карпати" на правах оренди, підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус.

"Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний... Саме тому було прийнято рішення повторно здати аналіз, щоб розуміти, чи дійсно у мене є вірус, адже абсолютно ніяких симптомів ще не виявлено. Я дотримувався всіх необхідних заходів профілактики і останні два дні перебуваю в повній ізоляції", – написав Дубінчак у себе в Instagram.

Владислав Дубінчак

Владислав Дубінчак

UA-Football

Він також закликав усіх людей бути обережними і розуміти, що коронавірусом може заразитися кожен.

"Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним! Чесно кажучи, немає ніякого настрою ще щось говорити, адже ситуація, в якій я опинився, мене шокувала... Сподіваюся, що повторне тестування, яке я пройшов сьогодні, покаже, що я здоровий, і все це лише злий жарт, щоб я усвідомив, що ніхто з нас не застрахований від подібних обставин! Ще раз дякую всім за підтримку і будьте здорові", – підсумував футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька гравців і працівників персоналу "Карпат" здали позитивні тести на коронавірус, у зв'язку з чим їхній матч 24-го туру УПЛ проти "Маріуполя" був скасований.

Пізніше стали відомі прізвища хворих на COVID-19 футболістів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Теги
ФК Карпати ФК Динамо Київ
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