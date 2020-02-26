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26 лютого • оновлено в 15:20
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Захисник "Динамо" розповів про заходи проти коронавірусу в команді

1.5т
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Захисник київського "Динамо" Денис Попов розповів, що у команді намагаються боротися з загрозою коронавірусу "дідівським методом".

"Як лікувати його? Дідівським методом? Нам на базі дають часник, цибулю дають, серйозно. Ставлять свіжі овочі – помідори, огірки, цибуля є зелена", – заявив Попов в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Денис Попов

Денис Попов

Він також вважає, що епідемія коронавірусу – "проблема всього світу", якщо інформація про нього в ЗМІ не роздута.

"Мені здається, що це проблема всього світу, якщо вона не роздута. Припустимо, як в Австралії були пожежі, і люди, які там живуть, говорили, що ситуація там більш-менш нормальна. Тому так може бути і з вірусом", – додав 21-річний футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Попов розповів про своє ставлення до сексу перед матчами.

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Тема
Коронавірус
Особа
Денис Попов
Тег
ФК Динамо Київ
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