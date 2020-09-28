Захисник "Динамо" розповів про готовність команди до матчу з "Гентом"

Футболісти київського "Динамо" навіть не думають про розслабленість перед матчем плей-оф Ліги чемпіонів з "Гентом", незважаючи на перемогу у першій грі у Бельгії.

Про це на прес-конференції заявив захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко. За його словами, він і його партнери максимально зосереджені на майбутньому поєдинку.

"Гент", як і ми, теж грав у минулу суботу. А наші шанси з суперником розцінюю як 50 на 50. Я три роки виступаю у першій команді "Динамо", і ми за цей час жодного разу разу не виходили до групового етапу Ліги чемпіонів. Так що про жодну розслабленість не може бути й мови: ми всі забули перемогу над "Гентом" у першому матчі", – цитує Миколенко "Динамо" Киев от Шурика.

Нагадаємо, "Динамо" прийме "Гент" у Києві у вівторок, 19 вересня. У першому матчі кияни перемогли – 1:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав головний момент в підготовці команди до матчу з "Гентом".