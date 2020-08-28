Захисник "Динамо" розповів, чим його шокував Шевченко

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота зізнався, що був шокований викликом до збірної України.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю zbirna.com, коментуючи рішення тренерського штабу Андрія Шевченка. При цьому молодий футболіст зазначив, що сприймає запрошення в національну команду як аванс.

"Я прекрасно розумію, що не потрібно задирати носа, а ще з більшим бажанням і завзяттям працювати заради свого професійного зростання. Розумію, що це аванс, але я зроблю все, що від мене залежить, щоб бути й надалі корисним головній команді країни. Якщо чесно, був шокований, коли дізнався про виклик", – сказав Сирота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив прихід у київське "Динамо" Мірчі Луческу.

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